Сітуацыя не выклікае трывогі - Лукашэнка аб грашова-крэдытнай сферы і валютным рынку
Сітуацыя ў грашова-крэдытнай сферы і на валютным рынку трывогі не выклікае. Пра гэта кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка заявіў 9 верасня на нарадзе з апаратам Нацыянальнага банка Беларусі і кіраўніцтвам банкаў, паведамляе БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што з моманту прызначэння Рамана Галоўчанкі кіраўніком Нацыянальнага банка прайшло паўгода. І тады былі дадзены канкрэтныя даручэнні, перш за ўсё ўзмацненне ролі банкаўскай сістэмы ў падтрымцы эканомікі. Таксама была пастаўлена задача актыўнага ўкаранення лічбавых тэхналогій і ўмацаванні інфармацыйнай бяспекі.
"Як мне дакладваюць, у цэлым сітуацыя ў грашова-крэдытнай сферы і на валютным рынку трывогі не выклікае, - канстатаваў Прэзідэнт. - Але на дадзены момант зроблена не ўсё, ёсць недапрацоўкі".