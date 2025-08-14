3.72 BYN
У Прэзідэнта абмеркавалі перспектывы развіцця біяфармацэўтыкі
На нарадзе ў Прэзідэнта 15 жніўня абмеркавалі перспектывы развіцця біяфармацэўтыкі ў краіне як вытворчасці лекаў для людзей, так і для ветэрынарных патрэб. Менавіта фармацыя можа стаць па прыбытковасці новым IT-сектарам у краіне.
Гэта нарада ў кіраўніка дзяржавы практычна адразу стала больш маштабнай, чым было заяўлена. Збіраліся гаварыць пра віцебскі БелВітуніфарм. Сёння гэта буйны вытворца ветэрынарных прэпаратаў у краіне. Уласна таму першым, каго журналісты ўбачылі ў Палацы Незалежнасці, быў кіраўнік Віцебскага рэгіёна Аляксандр Субоцін, доктар біялагічных навук.
Практычна адразу да яго далучыліся цяперашні кіраўнік Акадэміі навук Уладзімір Каранік і міністр аховы здароўя Аляксандр Хаджаеў.
Прэзідэнт практычна адразу з пачатку нарады акрэсліў, што размова пойдзе пра фармацэўтыку ў цэлым - і аб леках для людзей, і аб прэпаратах для жывёлін. Толькі БелВітуніфарм выпускае каля 150 найменняў, у тым ліку біялагічнай прадукцыі. Што датычыцца "лекаў для людзей", то выпускам медыкаментаў займаюцца 52 арганізацыі, з якіх усяго 16 дзяржаўныя (падрабязнасці ў відэа).