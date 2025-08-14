У Прэзідэнта абмеркавалі перспектывы развіцця біяфармацэўтыкі

На нарадзе ў Прэзідэнта 15 жніўня абмеркавалі перспектывы развіцця біяфармацэўтыкі ў краіне як вытворчасці лекаў для людзей, так і для ветэрынарных патрэб. Менавіта фармацыя можа стаць па прыбытковасці новым IT-сектарам у краіне.