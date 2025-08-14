"Укладвацца ў тэхналогіі". Лукашэнка арыентуе на актыўнае развіццё ў краіне біяфармацэўтыкі

У Беларусі ёсць усе перадумовы для развіцця біяфармацэўтыкі. Стварэнне магутнага кластара ў гэтай галіне біятэхналогій можна рэалізаваць на Віцебшчыне. Але Прэзідэнт патрабуе не абмяжоўвацца магчымасцямі толькі гэтага рэгіёна. Перспектывы і стратэгію развіцця гэтай тэхналагічнай сферы абмеркавалі на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы.

Ядро кластара - віцебскае прадпрыемства "БелВітуніфарм". Сёння гэта адзіны ў краіне буйны вытворца ветэрынарных прэпаратаў. У лінейцы каля 150 найменняў, у тым ліку біялагічная прадукцыя. Прадпрыемства развіваецца. У планах рэалізаваць шэраг інвестпраектаў па выпуску вакцын. Гэта дапаможа ўмацаваць нашы пазіцыі ў імпартазамяшчэнні медпрэпаратаў (падрабязнасці ў відэа).