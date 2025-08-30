Візіт у Кітай, нарада па гандлі, беларуская бульба - у рубрыцы "Час Першага"

Вялікая нарада па гандлі, з вельмі крытычнымі заўвагамі. Дарэчы, акрамя магазінаў, у дзіцячы сад у Талачынскім раёне, які павінен быў зачыніцца і не зачыніўся, калі "дайшло да Прэзідэнта", мы з'ездзілі і пагаварылі з людзьмі. Плюс яшчэ адна камандзіроўка ў пула была ў гаспадарку "Світанак імя Арлоўскага". Там пагаварылі пра нашу бульбу. Вось без яе мы ўсе сапраўды не можам. Афіцыйны парадак і кулуары - у рубрыцы "Час Першага".