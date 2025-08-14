Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Кадравы дзень у Палацы Незалежнасці: новыя людзі ў міністэрствах аховы здароўя і сельскай гаспадаркі

Справядлівае стаўленне да людзей і праца на вынік. Сёння падчас кадравага дня Прэзідэнт Беларусі асабіста даваў наказ новым кіраўнікам мясцовай вертыкалі. Гэта старшыні райвыканкамаў у Брэсцкай, Віцебскай абласцях і адным з раёнаў Гродна.

Атрымалася прафесійнае інтэрв'ю глабальна аб сітуацыі: як працуе прамысловасць, што з уборачнай і падзёжам жывёлы. Шмат было сказана пра дысцыпліну, кадры і матэрыяльна-тэхнічную базу. Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў - у яго графе запланавана асобная нарада па Віцебскай вобласці.

Рэгіёну неаднаразова аказвалася падтрымка і ўжо, цытуючы губернатара Субоціна, "каб не білі, трэба вызначыцца з дакладным планам, як дзейнічаць далей"

Сёння стала вядома аб прызначэннях у міністэрствах сельскай гаспадаркі, эканомікі, аховы здароўя і новым дыпламатычным пуле паслоў (глядзіце відэа)