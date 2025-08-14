3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Кадравы дзень у Палацы Незалежнасці: новыя людзі ў міністэрствах аховы здароўя і сельскай гаспадаркі
Справядлівае стаўленне да людзей і праца на вынік. Сёння падчас кадравага дня Прэзідэнт Беларусі асабіста даваў наказ новым кіраўнікам мясцовай вертыкалі. Гэта старшыні райвыканкамаў у Брэсцкай, Віцебскай абласцях і адным з раёнаў Гродна.
Атрымалася прафесійнае інтэрв'ю глабальна аб сітуацыі: як працуе прамысловасць, што з уборачнай і падзёжам жывёлы. Шмат было сказана пра дысцыпліну, кадры і матэрыяльна-тэхнічную базу. Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў - у яго графе запланавана асобная нарада па Віцебскай вобласці.
Рэгіёну неаднаразова аказвалася падтрымка і ўжо, цытуючы губернатара Субоціна, "каб не білі, трэба вызначыцца з дакладным планам, як дзейнічаць далей"
Сёння стала вядома аб прызначэннях у міністэрствах сельскай гаспадаркі, эканомікі, аховы здароўя і новым дыпламатычным пуле паслоў (глядзіце відэа)