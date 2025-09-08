Глядзець анлайнПраграма ТБ
Як будзе развівацца банкаўска-фінансавая сістэма Беларусі? Лукашэнка акрэсліў задачы

Эканоміка - галоўны паказчык. Менавіта па ёй і будзе ацэньвацца ўвесь банкаўскі сектар. 9 верасня ў Прэзідэнта Беларусі адбылася вялікая размова з фінансістамі.

Стрымліванне інфляцыі, забеспячэнне фінансавай стабільнасці, садзейнічанне прадпрыемствам у працы на замежных рынках, лічбавізацыя банкаўскіх тэхналогій і кібербяспека. Усё гэта абмеркавалі на сустрэчы ў Палацы Незалежнасці.

Рэзюмэ кіраўніка дзяржавы будзе недвухсэнсоўным. Прыярытэты для банкаў - справядлівасць, а не імкненне да нажывы. Сітуацыя ў грашова-крэдытнай сферы і на валютным рынку апасак не выклікае. Але ёсць недапрацоўкі і пытанні (падрабязнасці ў відэа).