5 чалавек сталі ахвярамі ДТЗ у Івацэвіцкім раёне

Паводле папярэдняй інфармацыі, 25 жніўня каля 16:30 у Івацэвіцкім раёне на трасе М1 Брэст - Мінск - мяжа РФ вадзіцель BMW не справіўся з кіраваннем, выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе ў лабавую сутыкнуўся з Volkswagen і грузавіком MAN. Два чалавекі з BMW і тры з Volkswagen загінулі, адзін (дзіця) шпіталізаваны.