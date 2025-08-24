3.69 BYN
5 чалавек сталі ахвярамі ДТЗ у Івацэвіцкім раёне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пяць чалавек загінулі ў дарожна-транспартным здарэнні ў Івацэвіцкім раёне, паведамляе БЕЛТА, спасылаючыся на МУС.
Паводле папярэдняй інфармацыі, 25 жніўня каля 16:30 у Івацэвіцкім раёне на трасе М1 Брэст - Мінск - мяжа РФ вадзіцель BMW не справіўся з кіраваннем, выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе ў лабавую сутыкнуўся з Volkswagen і грузавіком MAN. Два чалавекі з BMW і тры з Volkswagen загінулі, адзін (дзіця) шпіталізаваны.
Па ўказанні міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова на месца здарэння выбыў першы намеснік міністра - начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Юрый Назаранка.