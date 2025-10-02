3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
Афера "Авалон Аўта" - сотні кліентаў аўтахаўса пазбавіліся аўтамабіляў
Аўтар:Уладзімір Каралёў
Бізнес, які апынуўся аферай на мільёны долараў - уладальнікі аўтахаўса "Авалон Аўта" - аднаго з ключавых гульцоў на беларускім рынку - падазраюцца ў буйным махлярстве на мільёны долараў.
Многія аўтамабілі, якія кліенты пакінулі ў аўтахаўсе для продажу, апынуліся ў Расіі, там іх след губляецца. Ашуканыя кліенты засталіся без аўто і грошай. Уладальнікі бізнесу, якія прадалі машыны за мяжу, знаходзяцца ў вышуку (падрабязнасці ў відэа).