Беларусы заваявалі 122 медалі на III Гульнях краін СНД у Азербайджане

Беларусы заваявалі 122 медалі на III Гульнях краін СНД у Азербайджане. Нашы атлеты сталі прызёрамі ва ўсіх відах спорту, у якіх удзельнічалі.

У актыве 32 залатыя, 38 сярэбраных і 52 бронзавыя ўзнагароды. Найбольшы ўлоў - 35 медалёў - у плыўцоў. Часцей за іншых на першую прыступку п'едэстала пашаны паднімаліся весляры на байдарках і каноэ - 11 разоў.

Завяршыўся мультыспартыўны форум у горадзе Шэкі (падрабязнасці ў відэа).

