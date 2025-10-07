3.69 BYN
Беларусы заваявалі 122 медалі на III Гульнях краін СНД у Азербайджане
Аўтар:Крысціна Камыш
Беларусы заваявалі 122 медалі на III Гульнях краін СНД у Азербайджане. Нашы атлеты сталі прызёрамі ва ўсіх відах спорту, у якіх удзельнічалі.
У актыве 32 залатыя, 38 сярэбраных і 52 бронзавыя ўзнагароды. Найбольшы ўлоў - 35 медалёў - у плыўцоў. Часцей за іншых на першую прыступку п'едэстала пашаны паднімаліся весляры на байдарках і каноэ - 11 разоў.
Завяршыўся мультыспартыўны форум у горадзе Шэкі (падрабязнасці ў відэа).