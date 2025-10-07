Вынікі летняга адпачынку: 80 тыс. школьнікаў Мінска аздаравіліся гэтым летам

80 тыс. школьнікаў з Мінска цікава і з карысцю правялі гэтае лета. Вынікі аздараўленчага сезона падвялі на базе дзіцячага лагера імя Гастэлы, які ўваходзіць у топ лепшых здраўніц сталіцы.

У 2025 годзе дзіцячыя аздараўленчыя комплексы прапаноўвалі адпачынак розных фарматаў: у палатках, з дзённым знаходжаннем, з паглыбленым вывучэннем школьных прадметаў або спартыўныя змены.

Усяго ж у 2025 годзе 30 загарадных здраўніц, якія знаходзяцца на балансе сталіцы і яе прадпрыемстваў, былі адкрыты для школьнікаў.