Вынікі летняга адпачынку: 80 тыс. школьнікаў Мінска аздаравіліся гэтым летам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
80 тыс. школьнікаў з Мінска цікава і з карысцю правялі гэтае лета. Вынікі аздараўленчага сезона падвялі на базе дзіцячага лагера імя Гастэлы, які ўваходзіць у топ лепшых здраўніц сталіцы.
За апошнія некалькі гадоў тут правялі маштабны апгрэйд - замянілі мэблю, абнавілі рамонт жылых карпусоў, закупілі новае спартыўнае і гульнявое абсталяванне, добраўпарадкавалі тэрыторыю.
У 2025 годзе дзіцячыя аздараўленчыя комплексы прапаноўвалі адпачынак розных фарматаў: у палатках, з дзённым знаходжаннем, з паглыбленым вывучэннем школьных прадметаў або спартыўныя змены.
Усяго ж у 2025 годзе 30 загарадных здраўніц, якія знаходзяцца на балансе сталіцы і яе прадпрыемстваў, былі адкрыты для школьнікаў.