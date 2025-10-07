Глядзець анлайнПраграма ТБ
Амалія Сухан праспявае пятай у фінале Міжнароднага конкурсу "Наша пакаленне"

Беларуска Амалія Сухан "зробіць гучней любоў" пад пятым нумарам на конкурсе "Наша пакаленне". Стаў вядомы парадак выступлення 16 краін свету на міжнародным конкурсе.

Дзіцячыя аўтарскія песні размяркоўвала рэжысёрска-пастановачная група, каб шоу было відовішчным. Лёс 1-га і 16-га нумароў вырашыўся на жараб'ёўцы - матрошкі са стартавай і фінальнай лічбай дасталіся канкурсантам з Бразіліі і Кітая (гл. у відэа).

