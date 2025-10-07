3.68 BYN
Амалія Сухан праспявае пятай у фінале Міжнароднага конкурсу "Наша пакаленне"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларуска Амалія Сухан "зробіць гучней любоў" пад пятым нумарам на конкурсе "Наша пакаленне". Стаў вядомы парадак выступлення 16 краін свету на міжнародным конкурсе.
Дзіцячыя аўтарскія песні размяркоўвала рэжысёрска-пастановачная група, каб шоу было відовішчным. Лёс 1-га і 16-га нумароў вырашыўся на жараб'ёўцы - матрошкі са стартавай і фінальнай лічбай дасталіся канкурсантам з Бразіліі і Кітая (гл. у відэа).