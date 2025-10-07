3.69 BYN
3.02 BYN
3.52 BYN
Універсітэту культуры і мастацтваў - 50!
Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту культуры і мастацтваў - 50! Свой юбілей адна з вядучых вышэйшых адукацыйных устаноў нашай краіны адзначае мноствам праектаў і мерапрыемстваў. Кульмінацыяй свята стане гала-канцэрт, які адбудзецца вечарам 8 кастрычніка ў Вялікай зале Палаца Рэспублікі.
А напярэдадні ў арт-прасторы палаца - галерэі "Універсітэт культуры" - адбылося адкрыццё выставы пад назвай "Паміж мінулым і будучыняй: грані адзінства".
"Паміж мінулым і будучыняй: грані адзінства"
Універсітэту культуры - 50, а мастацкай галерэі гэтай ВНУ - амаль чвэрць стагоддзя. 2002 год - афіцыйная дата адкрыцця арт-прасторы, якая на шмат гадоў, дзесяцігоддзяў стала ўнікальнай выставачнай лакацыяй для пакаленняў таленавітых студэнтаў і выкладчыкаў.
Тут творчая лабараторыя, у якой студэнты-пачаткоўцы спрабуюць сябе ў экспазіцыйнай дзейнасці, атрымліваюць першыя ацэнкі публікі. Галерэя выстаўляе і творы мэтраў, знакамітых беларускіх мастакоў, якія па большасці сваёй прафесура і выкладчыкі ўніверсітэта. Пераемнасць пакаленняў - галоўны прынцып і ў самой ВНУ, і ў дзейнасці галерэі. За год тут прэзентуюць дзясяткі экспазіцый. Сёння - агляд лепшага, дасягненняў універсітэта ў галіне выяўленчага мастацтва.
Батык і габелен, прадметы ткацтва, вышыўкі, керамікі, саломапляцення, выцінанка і маляванка, творы жывапісу і графікі. Усяго каля сотні твораў мастацтва. Жанры і напрамкі, якім стагоддзі. Захаваць культурную спадчыну - задача ўніверсітэта, як і даць дарогу творчаму эксперыменту, смелым, нестэрэатыпным спробам і калабарацыям у творчасці. Адукацыя па выяўленчых напрамках ва ўніверсітэце вядзецца на факультэце мастацкай культуры.
Выставу да юбілею Універсітэта культуры можна ўбачыць да 1 лістапада. Але сюды запрашаюць не толькі на экспазіцыю. На пляцоўцы будзе арганізавана шмат інтэрактываў, майстар-класаў і творчых сустрэч. І гэта добрая традыцыя галерэі.