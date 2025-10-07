3.68 BYN
Адзіны дзень дэпутата 8 кастрычніка праходзіць у Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
8 кастрычніка жыхары мегаполіса з 8:00 да 20:00 могуць звярнуцца напрамую ў адміністрацыі сваіх раёнаў на прыём без папярэдняга запісу да дэпутатаў Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў.
Ад інфраструктуры да капітальнага рамонту жылога фонду і добраўпарадкавання - усе праблемныя тэмы з прадстаўнікамі Мінгарсавета можна абмеркаваць асабіста. Пытанні возьмуць на кантроль і дапамогуць разабрацца ў самы кароткі тэрмін.