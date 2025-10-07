У Беларусі зробяць больш жорсткімі меры за выкарыстанне беспілотнікаў

У Беларусі ўзмоцняць жорсткасць мер пакарання за выкарыстанне грамадзянскіх беспілотнікаў і авіямадэляў. Змяненні ў пытаннях крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці ўваходзяць у лік ключавых новаўвядзенняў аднаго з законапраектаў, які адобрылі сенатары.

"Тэхнічны прагрэс не стаіць на месцы, БПЛА з'яўляюцца ўдзельнікамі паветранага руху, адпаведна ствараюць пагрозу як грамадскім, так і нацыянальным інтарэсам. У выпадку бескантрольнай эксплуатацыі яны могуць парушыць асабістыя правы грамадзян, у першую чаргу права на прыватнае жыццё. Таму ўстанаўленне падобнага роду прэвентыўных прававых механізмаў з'яўляецца дзейснай абаронай і гарантыяй прытрымлівання заканадаўства, а таксама недапушчэнне супрацьпраўных дзеянняў".