3.69 BYN
3.02 BYN
3.52 BYN
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў адзначае 50-гадовы юбілей
Юбілейны год адзначае Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. З 50-годдзем з дня заснавання ўстановы адукацыі калектыў павіншаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.
"Працягваючы добрыя традыцыі, вы з гонарам выконваеце задачу па выхаванні сучасных прадстаўнікоў сферы культуры. Вашы выпускнікі, захопленыя справай высокакваліфікаваныя спецыялісты, якія штодня напаўняюць духоўную скарбніцу нашай краіны стваральным зместам, робяць унёсак у развіццё нацыянальнага мастацтва і годна прадстаўляюць сваю Радзіму на міжнароднай арэне", - гаворыцца ў віншаванні.
Паўстагоддзя жывой гісторыі вырашылі адзначыць гучна. Гала-канцэрт, прысвечаны 50-годдзю альма-матар, прайшоў у Вялікай зале Палаца Рэспублікі. У святочнай афішы ўжо прагучалі фінальныя цітры (падрабязнасці ў відэа).