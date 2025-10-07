Сельская гаспадарка, "Захад-2025" і праекты Упраўлення справамі. Лукашэнка заслухаў шэраг дакладаў

Асноўнымі тэмамі ў дакладзе міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Юрыя Гарлова сталі завяршэнне ўборачнай кампаніі і сяўбы азімых. Размова ішла і пра цэнтралізаваную закупку хімікатаў для сельскай гаспадаркі. Даложана пра выкананне гэтага даручэння, якое раней было дадзена міністру. Асобнай тэмай даклада стала праца стабфондаў.

Галоўнай тэмай даклада Прэзідэнту Дзяржсакратара Савета бяспекі Аляксандра Вальфовіча сталі вынікі сумесных беларуска-расійскіх вучэнняў "Захад-2025". Дзяржсакратар падрабязна далажыў пра іх вынікі і атрыманы вопыт, а таксама пра рэакцыю заходніх суседзяў з улікам іх надзвычайнай заклапочанасці напярэдадні вучэнняў. Яшчэ адной тэмай даклада сталі інцыдэнты з залётам на тэрыторыю Беларусі беспілотных лятальных апаратаў, якія перыядычна маюць месца. Як далажыў дзяржсакратар, сітуацыя кантралюецца на пастаяннай аснове.

Адбыўся таксама даклад Лукашэнку кіраўніка спраў Прэзідэнта Юрыя Назарава. Размова ішла пра ход будаўніцтва аб'ектаў у сістэме Упраўлення справамі, якія знаходзяцца на кантролі Прэзідэнта. Назараў даў справаздачу аб ходзе работ. Прэзідэнт надае вялікую ўвагу адпаведным праектам, бо вопыт іх рэалізацыі пасля плануецца распаўсюдзіць па ўсёй краіне. Яшчэ адной тэмай размовы стала сітуацыя ў сельгаспрадпрыемстве "АСБ-Агра Гарадзец", якое Аляксандр Лукашэнка нядаўна наведваў, выказаўшы сур'ёзную крытыку наконт шэрагу недапрацовак. Юрый Назараў далажыў, што на дадзены момант зроблена для выпраўлення сітуацыі. Яшчэ адна важная тэма ў развіццё перамоў, якія адбыліся паміж Прэзідэнтам Беларусі і Султанам Амана. Гэта маштабны сумесны праект у сферы сельскай гаспадаркі. Прапанавана рэалізоўваць яго ў Віцебскай вобласці на аснове вопыту сельскагаспадарчых прадпрыемстваў Браслаўшчыны са структуры Упраўлення справамі. Юрыю Назараву даручана вывучыць пытанне рэалізацыі дадзенага праекта.