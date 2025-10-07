3.69 BYN
3.02 BYN
3.52 BYN
Украіна можа сутыкнуцца з дэфіцытам газу ў абагравальным сезоне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Украіне не хапае запасаў газу для праходжання абагравальнага сезона, лічыць эксперт мясцовага Інстытута энергетычных стратэгій Юрый Каральчук.
Так, у 2025 годзе прыйдзецца дакупляць 3 млрд куб. м паліва, пры тым, што ў краіны ёсць сродкі толькі на адзін.
Аб цяжкай зіме папярэджваюць і ў Саюзе спажыўцоў камунальных паслуг. Там заяўляюць пра маючыя адбыцца адключэнні газу з-за адсутнасці запасаў, а тэмпература ў кватэрах будзе дасягаць усяго 12-14 градусаў цяпла.