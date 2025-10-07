3.69 BYN
Пытанні ўрэгулявання неплацежаздольнасці прадпрыемстваў абмеркавалі ў Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пытанні ўрэгулявання неплацежаздольнасці прадпрыемстваў абмяркоўвалі ў Мінску ў рамках міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, дзе сабраліся больш за 100 спецыялістаў - суддзі, навукоўцы, юрысты з Беларусі, Расіі, Кітая, Ірана, Таджыкістана і Узбекістана.
Галоўная мэта - выпрацаваць найлепшыя рашэнні для эканомікі краін і абмяняцца вопытам, як у розных дзяржавах ратуюць кампаніі, якія апынуліся на мяжы банкруцтва (падрабязнасці ў відэа).