У 2024 годзе каля 20 % беларусаў прышчапіліся супраць грыпу
У Беларусі стартавала масавая вакцынацыя супраць грыпу. Прышчэпкі атрымалі і супрацоўнікі Міністэрства аховы здароўя, тым самым паказалі прыклад для ўсёй краіны. Вакцына даступна бясплатна для ўсіх ахвотнікаў.
На вёсцы будуць арганізаваны часовыя пункты вакцынацыі, каб ахапіць як мага больш беларусаў. Кастрычнік і лістапад лічыцца аптымальным перыядам для прафілактычных прышчэпак, бо менавіта ў гэты час пачынаецца актыўнае распаўсюджванне віруса.
Паводле даных Міністэрства аховы здароўя, у 2024 годзе супраць грыпу прышчапілася каля 20 % насельніцтва краіны. Асабліва актыўна вакцынацыю праходзілі групы рызыкі тыя, хто мае хранічныя захворванні і ўважліва сочыць за сваім здароўем. Медыкі адзначаюць: цікавасць да вакцынацыі расце, і гэта добры знак.