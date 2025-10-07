3.69 BYN
У Баварыі адбылася аварыя на хімічным заводзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Германіі адбылася аварыя з выкідам атрутнага газу, пацярпелі 4 чалавекі. НЗ здарылася на гальванічным заводзе ў горадзе Ашафенбургу.
Улады паведамляюць, што адбылася ўцечка 6 тыс. літраў азотнай кіслаты, якая ўступіла ў рэакцыю з металам. У выніку адбыўся выкід атрутнага жоўтага газу, воблака якога зараз вісіць над горадам.
Людзям рэкамендавана не пакідаць дамы, захоўваецца небяспека для здароўя і жыцця.