Борт з лівійскай дэлегацыяй разбіўся пад Анкарой
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Турцыі адбылася трагедыя. Кіраўнік Генштаба Лівіі і яго суправаджэнне загінулі ў авіякатастрофе пад Анкарой.
Паводле інфармацыі кіраўніка МУС Турцыі, на борце знаходзіліся сем чалавек, уключаючы Алі Ахмеда аль-Хадада. Экіпаж паведаміў дыспетчарам аб надзвычайнай сітуацыі, звязанай з электрычнай няспраўнасцю, і запытаў дазвол на экстранную пасадку. Пачаўшы паніжэнне, борт знік з экранаў радараў, пасля чаго сувязь з ім была страчана.
Пракуратура Анкары пачала расследаванне крушэння самалёта. Лівія адпраўляе дэлегацыю, каб высветліць прычыны інцыдэнту.