Дзве веласіпедысткі трапілі пад колы аўтамабіля ў Лідскім раёне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Веласіпедыстка загінула ў ДТЗ у Лідскім раёне, паведамілі ва УУС Гродзенскага аблвыканкама.
ДТЗ адбылося 1 красавіка каля 12:45 на 8-м км дарогі М-11/П2 у Лідскім раёне. 38-гадовы вадзіцель аўтамабіля Volkswagen рухаўся па крайняй правай паласе. У гэты час праезную частку па-за пешаходным пераходам пачала перасякаць веласіпедыстка. Мужчына дапусціў сутыкненне з жанчынай і з'ехаў у правы кювет, дзе ўчыніў наезд на другую веласіпедыстку.
Абедзве пацярпелыя былі экстранна шпіталізаваныя. Адна з пажылых жанчын памерла, другая знаходзіцца пад назіраннем медыкаў.