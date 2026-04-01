Дзве веласіпедысткі трапілі пад колы аўтамабіля ў Лідскім раёне

Веласіпедыстка загінула ў ДТЗ у Лідскім раёне, паведамілі ва УУС Гродзенскага аблвыканкама.

ДТЗ адбылося 1 красавіка каля 12:45 на 8-м км дарогі М-11/П2 у Лідскім раёне. 38-гадовы вадзіцель аўтамабіля Volkswagen рухаўся па крайняй правай паласе. У гэты час праезную частку па-за пешаходным пераходам пачала перасякаць веласіпедыстка. Мужчына дапусціў сутыкненне з жанчынай і з'ехаў у правы кювет, дзе ўчыніў наезд на другую веласіпедыстку.