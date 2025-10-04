3.69 BYN
Шэрая схема аўтахауса "Авалон Аўта": як паўтысячы кліентаў пазбавіліся аўтамабіляў
Аўтар:Уладзімір Каралёў
Уладальнікі аўтахауса "Авалон Аўта", аднаго з ключавых гульцоў на беларускім рынку, падазраюцца ў буйным махлярстве на мільёны долараў.
Многія аўтамабілі, якія кліенты пакінулі ў аўтахаусе для продажу, апынуліся ў Расіі. Там іх след губляецца. Ашуканыя кліенты засталіся і без аўто, і без грошай. Уладальнікі бізнесу знаходзяцца ў вышуку. Савет ашуканым уладальнікам адзін - звяртацца ў міліцыю (падрабязнасці ў відэа).