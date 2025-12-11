3.72 BYN
Суд Мінскага раёна вынес прыгавор вадзіцелю, па віне якога загінула сям'я з Расіі
Суд вынес прыгавор па справе аб страшнай аварыі, што адбылася ў чэрвені 2025 года на трасе М2 Мінск - Нацыянальны аэрапорт Мінск, у якой загінула сям'я з Расіі, што ехала ў аэрапорт на таксі. Вердыкт - 10 гадоў пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму з пазбаўленнем права кіраваць транспартнымі сродкамі на тэрмін 8 гадоў.
Абвінавачваны - 26-гадовы хлопец - поўнасцю прызнаў сваю віну. Праўда, часта спасылаўся на тое, што не памятае падзей той ночы і таго дня. Падчас апошняга слова ён папрасіў прабачэння ў бацькі, які страціў усю сям'ю ў гэтай аварыі. Рашэнне суда пакуль не ўступіла ў законную сілу, у бакоў яшчэ ёсць час яго абскардзіць або апратэставаць.
Аварыя адбылася раніцай 28 чэрвеня. Вадзіцель аўтамабіля Mercedes, рухаючыся з хуткасцю больш за 180 км/г (пры дазволенай на М2 90 км/г) збіў спадарожнае таксі. Аўто Skoda Rapid ад удару адкінула ў дарожную агароджу, Mercedes - на раздзяляльную паласу. У Skoda загінулі чатыры чалавекі, сям'я расіян: 75-гадовая бабуля, яе 43-гадовая дачка і дзве ўнучкі, адной з якой было 7, другой 13 гадоў. Вадзіцель таксі тады атрымаў цяжкія траўмы і трапіў у бальніцу. У салоне Mercedes ніхто сур'ёзна не пацярпеў.
Падчас расследавання высветлілася, што за некалькі гадзін да аварыі вадзіцель Mercedes выпіваў з сябрам, у тым ліку і ў машыне. 2,7 праміле алкаголю - такі быў вынік агляду фігуранта.