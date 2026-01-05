У Брэсце затрымалі падлетка за распаўсюджванне псіхатропаў

Каля месяца хлопец працаваў кур'ерам інтэрнэт-наркашопа, распаўсюджваючы "тавар" сярод знаёмых праз сацыяльныя сеткі. Таксама ён залучаў у злачынную дзейнасць сваіх таварышаў, даючы наймальніку іх пашпартныя даныя для атрымання чарговых партый наркотыкаў. Пры гэтым свае абавязацельствы перад магазінам "работнік" не выконваў і пакідаў усю выручку сабе. Пры ім, у кватэры і схованках выяўлены і канфіскаваны псіхатроп 4-СМС.