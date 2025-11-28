3.72 BYN
У Інданезіі ў выніку паводкі загінулі больш за 440 чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Інданезіі расце колькасць загінуўшых у выніку маштабнай паводкі. У журботных спісах - больш за 440 імёнаў. Яшчэ чатыры сотні чалавек лічацца прапаўшымі без весткі.
Вялікая вада прыйшла ў выніку моцных дажджоў і ахапіла правінцыі Паўночная Суматра, Ачэх і Заходняя Суматра. Акрамя паводак, адбыўся сход апоўзняў. Стыхія разбурыла дарогі, затоплены шматлікія гарады і вёскі.
Забеспячэнне пацярпелых рэгіёнаў харчаваннем і лекамі вельмі абцяжарана. Эвакуіравана каля 100 тыс. чалавек. На выратаванне людзей накіравана армія.