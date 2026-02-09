У Канадзе ў выніку страляніны ў школе загінулі 10 чалавек

У Канадзе ў выніку страляніны ў школе Тамблер-Рыдж 10 чалавек загінулі і 27 пацярпелі.

Паліцэйскія, якія прыбылі на месца, выявілі ў будынку целы 6 забітых, а таксама меркаванага стралка (яго асоба і пол пакуль не раскрываюцца). Яшчэ адзін паранены памёр па дарозе ў бальніцу. Пазней супрацоўнікі знайшлі ў жылым доме, размешчаным недалёка, яшчэ два трупы.