У лайнера, які ляцеў з Масквы ў Тайланд, загарэўся рухавік
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У аэрапорце Дамадзедава адбылося надзвычайнае здарэнне. Праз некалькі хвілін пасля вылету загарэўся адзін з рухавікоў далёкамагістральнага лайнера "Боінг-777", што накіроўваўся ў Тайланд.
Полымя ўдалося патушыць яшчэ ў палёце, але камандзір карабля запрасіў экстранную пасадку. Зрабіўшы некалькі кругоў, каб выпаліць паліва, лайнер вярнуўся ў аэрапорт.
Ніхто з 425 чалавек, якія знаходзіліся на борце, не пацярпеў.