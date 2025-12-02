Глядзець анлайнПраграма ТБ
У лайнера, які ляцеў з Масквы ў Тайланд, загарэўся рухавік

У аэрапорце Дамадзедава адбылося надзвычайнае здарэнне. Праз некалькі хвілін пасля вылету загарэўся адзін з рухавікоў далёкамагістральнага лайнера "Боінг-777", што накіроўваўся ў Тайланд.

Полымя ўдалося патушыць яшчэ ў палёце, але камандзір карабля запрасіў экстранную пасадку. Зрабіўшы некалькі кругоў, каб выпаліць паліва, лайнер вярнуўся ў аэрапорт.

Ніхто з 425 чалавек, якія знаходзіліся на борце, не пацярпеў.

