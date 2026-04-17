Мінск прымае прэстыжны турнір па каратэ Belarus Open
"Чыжоўка-Арэна" змяніла хакейныя баталіі на схваткі наймацнейшых каратыстаў з васьмі краін. Самы прэстыжны і масавы турнір па каратэ - Belarus Open - раніцай 18 красавіка адкрыў спаборніцкую праграму.
Каратэ - гэта не толькі яркія схваткі і разбіванне дошак і цагліны. Каратэ - гэта ў першую чаргу дысцыпліна, стрыманасць, павага да сябе, трэнера і, вядома, саперніка.
Пяты міжнародны турнір Belarus Open сабраў на "Чыжоўка-Арэне", бадай, самае маштабнае прадстаўніцтва: больш за тысячу наймацнейшых спартсменаў з васьмі краін будуць весці барацьбу за ўзнагароды. Упершыню на татамі Сінявокай прыехала каманда з Германіі.
Такая канкурэнцыя дапаможа беларускім хлопцам падрыхтаванымі падысці да чэмпіянату Еўропы, які стартуе ў маі. У абойме нашай зборнай усе лідары каманды. Для Івана Кудзінава цяперашні сезон складваецца паспяхова: спартсмен двойчы станавіўся прызёрам прэстыжных спаборніцтваў серыі Гран-пры, дзе ў кожнай вагавой катэгорыі могуць выступіць толькі 32 наймацнейшыя спартсмены свету.
Аляксей Багданаў, старшыня Беларускай федэрацыі каратэ: "Яшчэ два гады таму мы абнавілі склад - зрабілі яго больш моладзевым, і гэтыя хлопцы ўжо пачынаюць паказваць вынік. Ужо ёсць чэмпіёны, ёсць бронзавыя прызёры, таму мы будзем гэтак жа працаваць далей".
"Атрымліваецца, але не на 100 працэнтаў, як хацелася б, - падзяліўся ўражаннямі бронзавы прызёр чэмпіянату свету па каратэ Іван Кудзінаў. - Будзем працаваць. Наперадзе чэмпіянат Еўропы, на якім хочацца паказаць максімальныя магчымасці".
На татамі ў Мінску таксама выйдзе і юнае пакаленне чэмпіёнаў. 18 красавіка ўжо былі разыграны першыя медалі, спаборніцтвы працягваюцца. 19 красавіка можна падтрымаць беларускіх спартсменаў на "Чыжоўка-Арэне". Уваход на трыбуны свабодны.