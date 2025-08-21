3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
500 удзельнікаў прадэманструюць свае інавацыйныя распрацоўкі на экалагічным форуме ў Дзяржынску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Экалогія, прырода і навакольнае асяроддзе - у цэнтры ўвагі. Мінскі рэгіён прымае 18-ы Рэспубліканскі экалагічны форум. Сёлета больш за 500 удзельнікаў сабраліся ў Дзяржынску, каб прадэманстраваць свае інавацыйныя распрацоўкі і падзяліцца вопытам у развіцці зялёных тэхналогій.
На форуме свае веды і вопыт прадэманструюць супрацоўнікі дзяржаўных органаў, навуковых арганізацый, вышэйшых навучальных устаноў, а таксама эксперты міжнародных арганізацый. Ключавыя тэмы абмеркавання - захаванне навакольнага асяроддзя і новыя праекты ў сферы экалогіі (падрабязнасці ў відэа).