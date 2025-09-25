3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Беларусь падтрымала ініцыятыву Кітая аб стварэнні сусветнай арганізацыі супрацоўніцтва ў галіне ШІ
На адкрытых дэбатах Савета Бяспекі ААН, прысвечаных штучнаму інтэлекту, міру і бяспецы, кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў вылучыў ключавыя пагрозы, звязаныя з лічбавым розумам. Гэта спробы краін Захаду манапалізаваць развіццё штучнага інтэлекту, іх імклівае ўкараненне ў ваенныя тэхналогіі. Важна стварыць механізмы адказнасці. У гэтым кірунку Беларусь падтрымлівае кітайскую ініцыятыву.
"Правільным крокам у гэтым кірунку разглядаем нядаўнюю ініцыятыву Кітая аб стварэнні сусветнай арганізацыі супрацоўніцтва ў галіне штучнага інтэлекту, якую Беларусь цалкам падтрымлівае. Нам усім надзвычай неабходная такая пляцоўка для выпрацоўкі і ўзгаднення механізмаў агульнага кантролю за працэсамі развіцця ІІ", - падкрэсліў кіраўнік МЗС Беларусі.
Пазіцыя Беларусі датычна прымянення штучнага інтэлекту - лічбавы розум павінен служыць міру, а не разбурэнню. А ўтрымаць гэту сілу пад кантролем можна толькі сумеснымі намаганнямі.