Беларусь прэзентуе нацыянальную экспазіцыю на інавацыйным форуме ў Шанхаі
У Шанхаі стартаваў Пуцзянскі інавацыйны форум. Беларусь сёлета бярэ ўдзел у статусе ганаровага госця. Мінск прэзентуе ў тым ліку нацыянальную экспазіцыю. Прэзідэнт Беларусі накіраваў прывітанне ўдзельнікам цырымоніі адкрыцця форуму, адзначыўшы, што наша краіна гатова ўнесці свой уклад у развіццё інавацый на карысць усіх краін свету.
На парадку дня 18-га па ліку Пуцзянскага інавацыйнага форуму глабальныя пытанні сучаснасці і будучыні сусветнай навукі. Ужо адбылася цырымонія адкрыцця. Першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў, які ўзначальвае беларускую дэлегацыю, зачытаў прывітальны адрас удзельнікам форуму ад Прэзідэнта Беларусі.
Было адзначана, што Беларусь і Кітай дабіваюцца сур'ёзных навуковых прарываў і выходзяць на перспектыўныя адкрыцці. Багаты вопыт супрацоўніцтва спрыяе не толькі ўзаемнаму развіццю, але і ўмацаванню пазіцыі на міжнароднай арэне.
Наперадзе ва ўдзельнікаў форуму насычаная дзелавая праграма. Запланавана ў тым ліку і падвядзенне вынікаў Гадоў супрацоўніцтва Беларусі і Кітая ў галіне навукі, тэхналогій і інавацый.
У раён Шанхая, які называюць кітайскай Крэмніевай далінай, ужо не першае дзесяцігоддзе сцякаюцца маладыя навуковыя кадры з усёй Паднябеснай. Сам Пуцзянскі інавацыйны форум праходзіць у Science Hall Чжанцзяна. Архітэктары будынка пастараліся максімальна адлюстраваць у яго дызайне энергію сонца, зямлі, паветра і вады. А яшчэ гэта выдатная пляцоўка не толькі для правядзення мазгавых штурмаў, але таксама і магчымасць прадэманстраваць ужо гатовыя напрацоўкі і тэхналогіі. У прыватнасці, Беларусь як краіна - удзельніца Пуцзянскага інавацыйнага форума, як ганаровы ўдзельнік гэтага мерапрыемства прывезла нацыянальную экспазіцыю. Дэманструем свае тэхналогіі і сумесныя беларуска-кітайскія распрацоўкі.