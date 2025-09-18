Беларусь прэзентуе нацыянальную экспазіцыю на інавацыйным форуме ў Шанхаі

У Шанхаі стартаваў Пуцзянскі інавацыйны форум. Беларусь сёлета бярэ ўдзел у статусе ганаровага госця. Мінск прэзентуе ў тым ліку нацыянальную экспазіцыю. Прэзідэнт Беларусі накіраваў прывітанне ўдзельнікам цырымоніі адкрыцця форуму, адзначыўшы, што наша краіна гатова ўнесці свой уклад у развіццё інавацый на карысць усіх краін свету.

У раён Шанхая, які называюць кітайскай Крэмніевай далінай, ужо не першае дзесяцігоддзе сцякаюцца маладыя навуковыя кадры з усёй Паднябеснай. Сам Пуцзянскі інавацыйны форум праходзіць у Science Hall Чжанцзяна. Архітэктары будынка пастараліся максімальна адлюстраваць у яго дызайне энергію сонца, зямлі, паветра і вады. А яшчэ гэта выдатная пляцоўка не толькі для правядзення мазгавых штурмаў, але таксама і магчымасць прадэманстраваць ужо гатовыя напрацоўкі і тэхналогіі. У прыватнасці, Беларусь як краіна - удзельніца Пуцзянскага інавацыйнага форума, як ганаровы ўдзельнік гэтага мерапрыемства прывезла нацыянальную экспазіцыю. Дэманструем свае тэхналогіі і сумесныя беларуска-кітайскія распрацоўкі.