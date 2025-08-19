Беларускія памідоры - у космас. Насенне таматаў для школьнага эксперыменту адпраўляецца на арбіту

"У космас са сваім памідорам": насенне таматаў для школьнага эксперыменту 20 жніўня адпраўляецца на арбіту. Касмічны апарат "Біён-М" № 2 запусцяць з касмадрома Байканур ужо сёння ў 20:13 па маскоўскім часе. У эксперыменце ўдзельнічаюць хлопцы і школьнікі з трох школ - беларускага Іўя і расійскіх Масквы і Мінусінска.