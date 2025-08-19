3.69 BYN
Беларускія памідоры - у космас. Насенне таматаў для школьнага эксперыменту адпраўляецца на арбіту
"У космас са сваім памідорам": насенне таматаў для школьнага эксперыменту 20 жніўня адпраўляецца на арбіту. Касмічны апарат "Біён-М" № 2 запусцяць з касмадрома Байканур ужо сёння ў 20:13 па маскоўскім часе. У эксперыменце ўдзельнічаюць хлопцы і школьнікі з трох школ - беларускага Іўя і расійскіх Масквы і Мінусінска.
У касмічным экстрыме насенне, як і ўвесь "экіпаж" біяспадарожніка, прабудуць месяц і вернуцца на Зямлю. Мэта праекта - ацаніць уплыў умоў мікрагравітацыі і касмічнай радыяцыі на рост, развіццё і прадуктыўнасць таматаў, вырашчаных з насення, якое знаходзілася на борце касмічнага апарата.
Памідоры з Іўя выбралі не выпадкова. Прадстаўнік Расійскай акадэміі касманаўтыкі сам родам з гэтага горада. Ён вырашыў, што таматы з яго малой радзімы, якую ўжо даўно называюць памідарнай сталіцай Беларусі, павінны абавязкова трапіць на борт біяспадарожніка. Сыравіну ўзялі са звычайнага агарода.
Калі насенне вернецца на Зямлю, школьнікі пасадзяць іх і змогуць ацаніць, як яно расце і ці будзе расці наогул пасля палёту ў космас. Вядома, на арбіту ляціць насенне і іншых раслін. А яшчэ мышы, мухі і мурашкі.