Інавацыйны прарыў - першы Цэнтр адытыўных тэхналогій адкрылі ў Беларусі

У Беларусі створаны першы Рэспубліканскі цэнтр адытыўных тэхналогій.

Асноўныя кірункі Цэнтра адытыўных тэхналогій: распрацоўка мадэляў і метадаў для 3D-друку, правядзенне даследаванняў і навучанне спецыялістаў для прамысловасці. Адытыўныя тэхналогіі, больш вядомыя як тэхналогіі 3D-друку, дазваляюць папластова ствараць вырабы на аснове камп'ютарнай мадэлі. Яны выкарыстоўваюцца ў аэракасмічнай, аўтамабільнай, медыцынскай, будаўнічай сферах і вытворчасці спажывецкіх тавараў.

У цэнтры плануюцца два асноўных віды дзейнасці: друк серыйных вырабаў і рамонтныя тэхналогіі. Эканамічны эфект не толькі ў кошце дэталі, але і ў хуткасці аднаўлення абсталявання.

Тут прадстаўлены тры віды друку: пластыкам, парашком па метале і пяском. Заказы будуць прымаць як з Беларусі, так і з іншых краін. Адзначым, што такі цэнтр першы ў Беларусі. І прафесіяналы прыкладуць усе намаганні, каб ён стаў пачаткам новага шляху для беларускай навукі і прымножыў эканамічны патэнцыял краіны.