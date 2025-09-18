3.64 BYN
Лічбавізацыя і штучны інтэлект. Мінск і Астана абмеркавалі ўзаемадзеянне ў IT-сферы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь і Казахстан 19 верасня абмеркавалі развіццё супрацоўніцтва. Зараз краіны змацоўваюць шырокія эканамічныя сувязі. Казахстан стабільна на другім радку па знешнегандлёвым абароце сярод партнёраў садружнасці.
Але Мінск і Астана гатовыя ісці далей, напрыклад, паглыбляць узаемадзеянне ў сферы штучнага інтэлекту і лічбавізацыі. Профільныя беларускія спецыялісты гатовыя дзяліцца вопытам у IT.
Акрамя таго, Беларусь і Казахстан сёння трывала звязаны кааперацыяй: рэалізуюцца звыш дзясятка сумесных праектаў у прамысловасці. Агульны аб'ём іх інвестыцый - больш за 200 млн долараў.