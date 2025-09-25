Глядзець анлайнПраграма ТБ
Рыжанкоў: Штучны інтэлект можа стаць як выратаваннем, так і катастрофай для чалавецтва

Беларусь заклікае да глабальнага кантролю над штучным інтэлектам і справядлівага доступу да тэхналогій на фоне пагроз мілітарызацыі і лічбавай няроўнасці. На адкрытых дэбатах Савета Бяспекі ААН у Нью-Ёрку кіраўнік МЗС Беларусі Максім Рыжанкоў звярнуў увагу - штучны інтэлект можа стаць як выратаваннем, так і катастрофай для чалавецтва.

Дыпламат вылучыў ключавыя пагрозы, звязаныя з лічбавым розумам. Беларусь падтрымлівае ініцыятыву Кітая аб стварэнні глабальнай арганізацыі па штучным інтэлекце ў якасці платформы для выпрацоўкі агульных правіл і механізмаў адказнасці.

