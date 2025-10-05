3.68 BYN
Штучны інтэлект: пагрозы і перспектывы заканадаўчага рэгулявання пытання ў Беларусі
Штучны інтэлект становіцца ключавым стратэгічным кірункам, які вызначае тэхналагічны суверэнітэт дзяржавы. Тэматыцы нейрасетак і развіцця айчынных тэхналогій у сферы ШІ прысвечана пасяджэнне Экспертна-кансультатыўнага савета пры Савеце Рэспублікі.
Яно праходзіць у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Пул спікераў шырокі - ад навуковай экспертнай супольнасці да кіраўнікоў міністэрстваў і ведамстваў. Сярод тэм абмеркавання - нядаўна прыняты профільны мадэльны закон СНД, рызыкі і пагрозы, перспектывы заканадаўчага рэгулявання пытання ў Беларусі.
На гэтым этапе асобныя пытанні выкарыстання штучнага інтэлекту рэгулюе перадавы Дэкрэт Прэзідэнта аб развіцці лічбавай эканомікі, а таксама канцэпцыя забеспячэння суверэнітэту ў сферы лічбавага развіцця. Таксама міністр сувязі і інфарматызацыі праанансаваў выкарыстанне ШІ-асістэнтаў у электронным урадзе краіны з мэтай аўтаматызацыі пытанняў справаводства.