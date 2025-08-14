3.72 BYN
У Мінскім гарадскім тэхнапарку 10 прадпрыемстваў прапанавалі інавацыйныя распрацоўкі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ад буйнагабарытнай спецтэхнікі да будаўнічых матэрыялаў і кліматычнага абсталявання. У Мінскім гарадскім тэхнапарку прайшла сустрэча рэзідэнтаў з прадстаўнікамі будаўнічай галіны, сферы ЖКГ і праектных арганізацый. Дзесяць прадпрыемстваў прапанавалі інавацыйныя распрацоўкі. Сярод экспанатаў - аўтакран на шасі "МАЗ", шматаперацыйная лесанарыхтоўчая машына і ўніверсальная вакуумная тэхніка з функцыяй гідраэкскаватара.
Сталічныя тэхнапаркі - прыклад інтэграцыі прамысловай тэрыторыі ў гарадское асяроддзе, што дазваляе ствараць спрыяльную эканоміку ў нашай краіне.