Абвастрэнне канфлікту на Блізкім Усходзе: Іран аб'яўляе "святую вайну" Ізраілю і ЗША
Сітуацыя на Блізкім Усходзе застаецца вельмі напружанай. Іран аб'явіў "святую вайну" супраць ЗША і Ізраіля. Узброеныя сілы краіны працягваюць запускі ў бок Ізраіля.
Вядома, што ў некаторых месцах яўрэйскай дзяржавы фрагменты ракет пашкодзілі жылыя будынкі. У горадзе Бейт-Шэмеш пацярпелі як мінімум 20 чалавек, 6 загінулі.
Як адзначаюць СМІ, гэта атака Ірана з самай вялікай аднамаментнай колькасцю ахвяр у Ізраілі з пачатку гэтага канфлікту.
У сваю чаргу ВПС Ізраіля працягваюць удары па аб'ектах кіраўніцтва ў Тэгеране. ЦАХАЛ заявіла аб разбурэнні большай часткі сістэм СПА на захадзе і ў цэнтры Ірана і знішчэнні 40 іранскіх камандзіраў. Пад ударамі таксама апынуўся іранскі Чырвоны Паўмесяц і бальніцы.
Іранскія атакі не абмяжоўваюцца тэрыторыяй Ізраіля. У Дубаі і Шарджы гарыць небаскроб і гандлёвы цэнтр, ёсць пападанне ў прамзону. Адзначаецца, што ў небаскробе знаходзілася штаб-кватэра ЦРУ.
У МЗС Ірана заявілі, што папрасілі краіны Персідскага заліва закрыць базы ЗША. У адваротным выпадку ў Тэгерана не застанецца іншага выбару, як працягваць атакі.
Фота РІА Навіны