Еўрапейцы ў смутку: практычна па ўсім Еўрасаюзе пануюць самыя змрочныя настроі

Практычна па ўсім Еўрасаюзе пануюць самыя змрочныя настроі. Выданне Politico публікуе вынікі сацапытання, праведзенага ў 23 краінах ЕС.

Як высвятляецца, еўрапейцы вельмі песімістычна ацэньваюць сітуацыю як ва ўласных краінах, так і за мяжой. Больш за тое, практычна ніхто не верыць, што магчымыя перамены да лепшага.

77 % жыхароў Старога Свету лічаць, што жыццё наступнага пакалення будзе цяжэйшым, дзве траціны еўрапейцаў лічаць, што лепшыя часы ЕС мінулі.

Найбольш песімістычна настроены грамадзяне Румыніі, Грэцыі і Балгарыі: многія жыхары гэтых краін лічаць, што іх жыццё ідзе наперакасяк.

