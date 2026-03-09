ЕС створыць фонд у памеры 200 млн еўра для прыцягнення інвестыцый у ядзерную энергетыку

Паводле слоў кіраўніка Еўракамісіі, скарачэнне долі атамнай энергіі было ўсвядомленым выбарам, але адмова Еўропы ад надзейнай і даступнай крыніцы энергіі з нізкім узроўнем выкідаў была "стратэгічнай памылкай".

Таксама Урсула фон дэр Ляен прапанавала новую еўрапейскую стратэгію развіцця малых модульных ядзерных рэактараў. Яна адзначыла, што іх могуць увесці ў эксплуатацыю ў Еўропе да пачатку 2030 гг. Для прыцягнення ў ядзерную энергетыку ЕС створыць фонд у памеры 200 млн еўра. Зараз дзеючыя ядзерныя рэактары ёсць толькі ў 12 з 27 краін ЕС.