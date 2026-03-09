3.73 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
ЕС створыць фонд у памеры 200 млн еўра для прыцягнення інвестыцый у ядзерную энергетыку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўрасаюз стаў прызнаваць свае памылкі. Размова ідзе пра выкарыстанне мірнага атама, ад якога раней Брусель катэгарычна адмаўляўся.
Паводле слоў кіраўніка Еўракамісіі, скарачэнне долі атамнай энергіі было ўсвядомленым выбарам, але адмова Еўропы ад надзейнай і даступнай крыніцы энергіі з нізкім узроўнем выкідаў была "стратэгічнай памылкай".
Таксама Урсула фон дэр Ляен прапанавала новую еўрапейскую стратэгію развіцця малых модульных ядзерных рэактараў. Яна адзначыла, што іх могуць увесці ў эксплуатацыю ў Еўропе да пачатку 2030 гг. Для прыцягнення ў ядзерную энергетыку ЕС створыць фонд у памеры 200 млн еўра. Зараз дзеючыя ядзерныя рэактары ёсць толькі ў 12 з 27 краін ЕС.