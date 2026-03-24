3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Іран адхіліў прапанову ЗША па завяршэнні канфлікту і высунуў свае
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Іран адхіліў прапанову ЗША па завяршэнні канфлікту і высунуў для гэтага свае ўмовы, паведамляе тэлеканал Press TV. Тэгеран настойвае на тым, каб навязаны яму канфлікт завяршыўся на яго ўмовах.
Да гэтага газета The New York Times паведамляла, што Штаты перадалі Ісламскай Рэспубліцы план з 15 пунктаў па завяршэнні баявых дзеянняў.
Але надзея на найхутчэйшыя перамовы захоўваецца. Сустрэча паміж амерыканскімі і іранскімі прадстаўнікамі, паводле слоў кіраўніка МАГАТЭ, можа прайсці ў Ісламабадзе ў выхадныя дні. Рафаэль Гросі выказаў здагадку, што гэтым разам будзе максімальна шырокае кола тэм для абмеркавання.