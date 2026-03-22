Іран не спыніць баявыя дзеянні, пакуль з яго не будуць зняты ўсе санкцыі. З такой заявай выступіў ваенны саветнік вярхоўнага лідара краіны. Рэзаі падкрэсліў: "Мы таксама патрабуем міжнародных гарантый - неўмяшання ЗША ва ўнутраныя справы Ісламскай Рэспублікі - гэта рашэнне народа, вярхоўнага лідара і ўзброеных сіл.
Бакі працягваюць абменьвацца ўдарамі. Іран уначы нанёс ракетны ўдар па поўначы Ізраіля. У сацсетках публікуюць кадры, як сцвярджаецца, атакі і яе наступстваў у раёне Хайфы.
КСІР сцвярджае, што нанёс удары па раёне Дымоны, побач з якім размешчаны асноўны ядзерны аб'ект Ізраіля, а таксама горадзе Эйлат і некалькіх ваенных базах ЗША ў рэгіёне. У сваю чаргу, Ізраіль і ЗША нанеслі ўдары па газаправодзе і размеркавальнай станцыі ў Іране, паведамляюць СМІ.