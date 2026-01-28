3.74 BYN
Канцлер Германіі Фрыдрых Мерц катэгарычна адпрэчыў магчымасць хуткага далучэння Кіева да ЕС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Германія, Францыя, Іспанія, Польшча, Італія і Нідэрланды маюць намер стварыць новае ядро ЕС: яно зможа прымаць аператыўныя рашэнні ў сферы эканомікі і абароны. Цяперашні прынцып кансенсусу мяркуецца адправіць на сметнік гісторыі.
Як адзначае Reuters, Трамп сваёй агрэсіўнай палітыкай надаў новы імпульс ідэі "Еўропы двух хуткасцяў", яе абмяркоўваюць ужо гадоў 20, але рэалізоўваць узяліся толькі зараз.
Падобна, першай ахвярай гэтых шасці краін стане Украіна: канцлер ФРГ Фрыдрых Мерц катэгарычна адпрэчыў магчымасць хуткага далучэння Кіева да ЕС, таму што гэта краіна не адказвае еўрапейскім стандартам.
Між тым Зяленскі патрабаваў гарантый членства Украіны ў Еўрасаюзе як абавязковай умовы сваёй згоды на ваеннае перамір'е.