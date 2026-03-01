КСІР паведаміў аб запуску 10-й хвалі ракет па Ізраілі

Іран запусціў 10-ю хвалю ракет па Ізраілі, паведаміў КСІР. Пад ударам знаходзіцца ўрадавы квартал у Тэль-Авіве, а таксама ваенныя аб'екты ў Хайфе і Усходнім Іерусаліме.

У сталіцы Ірана атакавана тэлерадыёвяшчальная кампанія, а таксама бальніца Гандзі. У выніку абстрэлу на плошчы Нілуфар загінулі мінімум 20 чалавек. Магутны ўзрыў адбыўся ў горадзе Санандадж на захадзе Ірана. Паведамляецца аб трох загінуўшых, многія атрымалі раненні.

СМІ паведамляюць, што іранскія вайскоўцы збілі амерыканскі знішчальнік у небе над Кувейтам. Пілоты катапультаваліся. Таксама ў гэтай краіне атакавана пасольства ЗША.

Зафіксаваны прылёт і па брытанскім ваенным аб'екце на Кіпры. У адказ Лондан дазволіў ЗША выкарыстаць брытанскія базы для ўдараў па складах ракет у Іране. Прэм'ер Стармер накіруе ў краіны Персідскага заліва экспертаў з Брытаніі і Украіны, каб яны дапамаглі вайскоўцам збіваць іранскія беспілотнікі. Але ад прамога ўдзелу ў канфлікце брытанскі прэм'ер устрымаўся.