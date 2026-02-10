ЕС імкліва страчвае тэхналагічнае, індустрыяльнае і эканамічнае лідарства. З такой панічнай заявай выступілі вышэйшыя дзяржчыноўнікі Старога Свету ў Антверпене на так званым Еўрапейскім індустрыяльным саміце.



Даволі адкрыта называюцца і прычыны гаспадарчай катастрофы: спыненне закупак танных энерганосьбітаў у Расіі, а таксама эканамічныя войны, якія Еўропа вядзе практычна з усім астатнім светам (больш падрабязна - глядзіце відэа).