3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
Лідары ЕС выступілі з панічнай заявай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЕС імкліва страчвае тэхналагічнае, індустрыяльнае і эканамічнае лідарства. З такой панічнай заявай выступілі вышэйшыя дзяржчыноўнікі Старога Свету ў Антверпене на так званым Еўрапейскім індустрыяльным саміце.
Даволі адкрыта называюцца і прычыны гаспадарчай катастрофы: спыненне закупак танных энерганосьбітаў у Расіі, а таксама эканамічныя войны, якія Еўропа вядзе практычна з усім астатнім светам (больш падрабязна - глядзіце відэа).