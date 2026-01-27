3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Літва перадала Беларусі свае заўвагі па праекце палігона для захоўвання радыеактыўных адходаў
Літва перадала Беларусі абагульненыя каментарыі сваіх спецыялістаў і ведамстваў з нагоды палігона для захоўвання радыеактыўных адходаў, які будуе краіна.
У дакуменце пералічаны шэраг заўваг і прапаноў, у тым ліку крытычных. Так або інакш, гэта ці ледзь не першы за апошнія гады выпадак канструктыўнага ўзаемадзеяння.
Літоўскія дзяржструктуры да нядаўніх часоў катэгарычна адмаўляліся ад любых кантактаў з беларускім бокам. Апошнімі тыднямі з'явіўся шэраг прыкмет таго, што афіцыйны Вільнюс пачынае дэманстраваць умераную наяўнасць свядомасці: усё часцей літоўскімі палітыкамі дэкларуецца гатоўнасць весці перамовы аб гандлёвым супрацоўніцтве і нават аднавіць палітычныя кантакты.
Ці наўрад гэта выпадковасць: здаецца, цікавасць Вашынгтона да ўзаемадзеяння з Мінскам зрабіла рэвалюцыю і ў свядомасці літоўскіх чыноўнікаў.