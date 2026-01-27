Літва перадала Беларусі свае заўвагі па праекце палігона для захоўвання радыеактыўных адходаў

Літва перадала Беларусі абагульненыя каментарыі сваіх спецыялістаў і ведамстваў з нагоды палігона для захоўвання радыеактыўных адходаў, які будуе краіна.

У дакуменце пералічаны шэраг заўваг і прапаноў, у тым ліку крытычных. Так або інакш, гэта ці ледзь не першы за апошнія гады выпадак канструктыўнага ўзаемадзеяння.