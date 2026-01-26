Літва прапаноўвае Польшчы пашырыць новы палігон на дзве краіны

Нядаўна Вільнюс выдзеліў 100 млн еўра на стварэнне там буйнога палігона: Варшаве прапаноўваюць пашырыць яго, уключыўшы свае землі. Наўседа лічыць, што гэта будзе ўнікальнай у рамках НАТА абароннай ініцыятывай. Дапоўніць яе плануецца стварэннем у Сувалкскім калідоры свабоднай эканамічнай зоны. Гэта дазволіла б фінансаваць у тым ліку і абаронныя праграмы.