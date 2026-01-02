3.71 BYN
Маштабны пажар на гарналыжным курорце ў Швейцарыі забраў жыцці 40 чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У навагоднія святы ў Еўропе адбылося маштабнае надзвычайнае здарэнне - пажар на гарналыжным курорце Кран-Мантана ў Швейцарыі, які забраў жыцці 40 чалавек.
Паводле папярэдніх звестак, пажар пачаўся ў бары, дзе госці адзначалі свята. Прычыны інцыдэнту высвятляюцца. Відавочцы сцвярджаюць, што агонь успыхнуў пасля таго, як афіцыянты запалілі свечкі на бутэльках шампанскага. Адна са свечак аказалася вельмі блізка да драўлянай столі, і полымя імгненна ахапіла залу. Таксама ёсць версія, што прычынай мог стаць выбух петарды, якая трапіла ў падвесную столь.
За лічаныя хвіліны агонь распаўсюдзіўся па шумаізаляцыі і ператварыў памяшканне ў агністую пастку. Сярод пацярпелых звыш 120 чалавек, многія атрымалі моцныя апёкі. Пачата расследаванне.