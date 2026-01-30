Мінабароны Латвіі пацвердзіла смерць артылерыста ўзброеных сіл Канады

Мінабароны Латвіі афіцыйна пацвердзіла смерць артылерыста ўзброеных сіл Канады. Ён выконваў службовыя абавязкі ў рамках аперацыі "Рашучасць" у складзе шматнацыянальнай брыгады НАТА.

Акалічнасці гібелі расследуе ваенная паліцыя Канады сумесна з латвійскімі паліцэйскімі. Афіцыйныя асобы не паведамляюць падрабязнасці, але паспяшаліся заявіць, што "пагрозы бяспецы для іншых вайскоўцаў няма".

Вядома, што гэта ўжо не першы выпадак смерці канадскага вайскоўца ў Латвіі. У верасні 2025 года на тэрыторыі рэспублікі было знойдзена цела афіцэра Джорджа Хола, які лічыўся прапаўшым без весткі.